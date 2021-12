Mercado do Peixe recebe festa em homenagem a Iemanjá

Juliana Ribeiro, Jau e Magary Lord serão algumas das atrações da festa que vai homenagear Iemanjá. A primeira edição da "Festa da Rainha Iemanjá" acontece no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, no Mercado do Peixe. O evento, que começa às 11h e vai até as 21h, terá os shows de Juliana Ribeiro, Jau, Magary e Banda Aiyê, além da apresentação do humorista Renato Piaba e do som do DJ Paulinho.

A primeira banda a subir ao palco é a Arribaê, com sua Fobica Elétrica, lembrando os antigos carnavais. Nos intervalos dos shows de Jau, Magary e Juliana Ribeiro, serão apresentadas esquetes com o humorista Renato Piaba.

Às 14h os shows recomeçam, com a apresentação da Banda Aiyê, do bloco afro Ilê Ayiê. Às 15h Jauperi sobe ao palco. Às 17h será a vez de Magary Lord, já às 19h, quem faz a saudação final à Rainha do Mar é uma mulher, a sambista Juliana Ribeiro.

Os ingressos para a pista custam R$ 50 (inteira), o camarote, com open bar, custa R$ 100,00. Os ingressos podem ser adquiridos na Ticketmix, no balcão de ingressos do Pida e no próprio Mercado do Peixe do Rio Vermelho.

