Na última quarta-feira, 29, Bruce Springsteen fez uma apresentação em Oslo, Noruega, e teve uma parceira de palco inusitada. Enquanto cantava Waitin' On A sunny Day, ele viu uma menina na plateia e a chamou para cantar junto.

A menina, de quatro anos de idade, subiu ao palco e cantou alguns trechos do refrão com ele. No final, ela ainda falou "Vamos lá", para a banda continuar a tocar. Springsteen ainda a ergueu em seu ombro e dançou com ela. O cantor não escondeu a alegria, e se divertiu muito com a garotinha.

Estadão Conteúdo Menina de quatro anos sobe ao palco com Bruce Springsteen durante show

