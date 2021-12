Memes do VMA vão de Katy Perry a Ana Maria Braga

O Video Music Awards (VMA), transmitido neste domingo, 27, é uma das premiações musicais norte-americanas mais importantes do ano. Mas, além da música, os looks dos cantores presentes no evento também costumam chamar atenção e, se forem muito ousados, viram piada na internet.

Katy Perry, anfitriã da noite, por exemplo, foi muito comparada com duas apresentadoras brasileiras: Ana Maria Braga e Xuxa Meneghel. Em uma montagem, Katy aparece com o Louro José, "assistente" da apresentadora do "Mais Você", da Rede Globo, no ombro. Internautas também apontaram as diferenças entre o estilo de Miley Cyrus agora e em 2015, quando a cantora havia apresentado o evento.

