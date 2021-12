Melim se apresenta neste fim de semana no Armazém Hall

O grupo Melim se apresenta neste sábado, 14, a partir das 17h, no Armazém Hall, em Lauro de Freitas. Uma das pricipais bandas do cenário nacional atualmente, o conjunto composto pelos irmãos, naturais de Niterói, cidade do interior do Rio Janeiro, prometem um show repleto de grandes sucessos e muito emocionante para os fãs e admiradores da banda.

Apesar dos menos de cinco anos de carreira, o grupo já acumula sucessos como “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer”, “Dois Corações”, dentre outros hits de destaque também que farão parte do repertório.

Além do Melim, a festa irá contar com a apresentação do cantor e compositor Pedro Pondé, que levará para a noite canções autorais, a exemplo dos singles “Pausa”, “Licença” e “Ao Mar”.

Para completar a noite, a festa terá show de Guga Meyra, artista da nova geração da música baiana, e apresentação dos Djs LA e Pedro Chamusca.

