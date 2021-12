Melhor Segunda-Feira do Mundo anuncia datas e abre vendas de passaporte

A Melhor Segunda–Feira do Mundo, comandada pelo cantor Xanddy da banda Harmonia do Samba, anunciou datas e abre vendas de passaporte para os shows. O evento acontecerá na Área Verde do Wet’n Wild, na avenida Paralela, e terá cinco edições sendo quatro em janeiro (7, 14, 21 e 28) e uma em fevereiro (11).

Quem quiser já garantir todos os acessos, pagará R$ 300 no passaporte de pista e R$ 450,00 no passaporte para a área VIP. Os ingressos estão à venda nos Balcão de Ingressos dos Shoppings, no Pida (Salvador Shopping), na Line Bilheteria (Shopping da Bahia) e na Loja Oficial HS/2GB – (Salvador Shopping – Piso L2). Quem preferir, a compra pode ser feita de forma online também através do site Safe Ticket.

