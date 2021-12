Medulla realiza primeiro show da nova turnê em Salvador

"Salvador é um lugar insano", decreta Raony, um dos vocalistas do Medulla. E em meio a essa admiração, a banda carioca aterrissa na cidade para lançar a tour de divulgação da Compilação MVMT, em show no domingo, 30, às 21 horas, no Portela Café.

Além da atração principal, o evento também conta com bandas do cenário independente baiano, como Circo Litoral, Semivelhos, Efeito Manada e Jackeds. As apresentações iniciam-se às 15 horas.

A compilação reúne todas as faixas dos quatro compactos que a banda lançou desde 2008 até 2013, além de uma canção inédita em parceria com Stephan Peixoto, filho do rapper Marcelo D2.

Cada compacto foi gravado em um formato diferente. Akira (2008) em formato digital, Talking Machine (2009) em fita k7, Capital Erótico (2010) em playbutton (bottom que agrega um mp3 player com conteúdo inalterável) e O Homem Bom (2013) em CD.

Começo

Os gêmeos Keops e Raony, vocalistas da banda, entraram no cenário musical cedo, aos 14 anos, sendo apenas uma dupla no começo da carreira.

Depois de romperem contrato com a gravadora Sony, após o lançamento do primeiro disco, eles perceberam que era preciso mudar alguns aspectos pessoais para terem visibilidade no cenário independente. "Não era só questão de fazer música, mas arte", conta Keops.

Assim, os irmãos decidiram reunir Alan Lopes e Dudu Valle nas guitarras, Rodrigo MJ no baixo e Daniel Martins na bateria, para dar início definitivo à carreira do Medulla.

A banda destaca-se há anos no cenário independente por abordar temas cotidianos de maneira realista e poética, em meio a influências musicais variadas, que vão desde o jazz ao punk rock. Keops revela que a espiritualidade é fator-chave para a conexão entre eles com a música e o público.

Novos lançamentos

Com a versão em disco da Compilação MVMT sendo lançada esta semana (disponível no site www.hbbstore.com a meros R$ 14,80), o grupo afirma que o formato em vinil estará disponível no começo de 2015.

Ano que vem também prepara outras novidades. O primeiro CD, O Fim da Trégua, completa dez anos e será relançado. O novo álbum da banda, ainda sem nome, está previsto para o segundo semestre.

adblock ativo