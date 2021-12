Medulla divide o palco com a irlandesa Mako no Portela Café

Em um tempo em que a cena independente do rock brasileiro se vê limitada para bandas e cantores em busca do sucesso, o grupo carioca Medulla faz giro nacional com a turnê Pleimo Tour 2012, em sete cidades brasileiras, entre sul, sudeste e nordeste - entre elas, Salvador. Na companhia da banda irlandesa Mako, os roqueiros se apresentam neste sábado, às 22 horas, no Portela Café, no boêmio Rio Vermelho.

As duas bandas, em conjunto com a plataforma digital Pleimo.com, apresentam ao público brasileiro o que há de mais novo na produção musical independente dos dois países. Pela segunda vez na capital baiana, Medulla retorna com planos da gravação de um videoclipe da canção Perigo, e também o lançamento do quarto playbutton da banda intitulado Homem Bom, mídia nova-iorquina que registra players de mp3 de conteúdo inalterável, em aparelhos em formato de bottons.

No Brasil, o grupo é o precursor do recurso como mídia expressiva. "Temos uma proposta cultural além do entretenimento: lançamos músicas em diferentes tecnologias, como em fita cassete e playbutton. Essa é a forma de expor nossa arte", define Keops, vocalista da Medulla.

Filosofia musical

Formado pelos gêmeos Keops e Raony nos vocais, Alan Lopez e Dudu Valle nas guitarras, Rodrigo da Silva no baixo e Daniel Martins na bateria, o Medulla é uma banda de rock que nasceu em 2005 no Rio de Janeiro, com o lançamento do álbum O Fim da Trégua. Logo depois marcaram presença em festivais como o Abril Pro Rock (Recife, 2006), Festival de Verão (Salvador, 2006), Brasil Celtic Festival (Dublin/Irlanda, 2011) e SWU (São Paulo, 2011).

As composições da banda focam em temas habituais, estabelecendo uma filosofia musical que engloba diversos públicos. "A cada EP exploramos novos discursos e conteúdos, mas geralmente usamos em letras fatos do cotidiano popular. Afinal, somos um grupo pop, alternativos", conta Keops.

Além das fronteiras

A Pleimo Tour é uma continuidade do primeiro encontro entre as duas bandas, que tocaram juntas no Brasil Celtic Festival no ano de 2011, em Dublin-IRL e em Salvador. A parceria entre os cariocas e o Mako vai além das fronteiras do festival: na cidade, os gringos lançam o audiovisual Lost in Translation, produção que traz cenas de como as bandas se conheceram.

"A verdade é que ultimamente estamos apaixonados pelo som do Medulla. Queríamos algo que representasse esse encontro", declaram emocionados os irlandeses.

Expectativas

Vindos direto de Curitiba, onde fizeram o penúltimo espetáculo da tour, as expectativas da banda estão associadas a uma enérgica apresentação que prepararam para os fãs baianos. O empresário e dono da casa de eventos, Antônio Portela, confirma a reação do público: "Recebemos respostas positivas com a divulgação e já vendemos ingressos antecipados. Acredito que a casa vá lotar e fico muito feliz por terem escolhido o Portela Café como palco da turnê".

