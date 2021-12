MC's soteropolitanos Gil Daltro e Galf AC lançam projeto 'Vapor' nas plataformas digitais

Os ex-membros do grupo baiano Maus Elementos, os MC's soteropolitanos Gil Daltro e Galf AC, voltam a trabalhar juntos no projeto 'Vapor', composto por três músicas: 'Invade no Groove', 'Quem Vai Nos Parar' e 'Má Fama (Derrama)', disponíveis em plataformas digitais.

"Na verdade, 'Vapor' é a primeira parte de um projeto que iremos desenvolver ao longo de 2018. A ideia é que no meio do ano nós disponibilizemos mais três faixas e em dezembro encerremos o ano com mais três", revela Gil Daltro, em entrevista exclusiva ao A TARDE.

O rap vem ganhando espaço no cenário musical baiano e o projeto 'Vapor' joga a favor desse movimento. "Vejo muitos talentos ofuscados nas periferias, nas ruas sem ter o devido reconhecimento de sua música e de sua arte. Mas existe os que tem um time comprometido com a música e mantém o movimento vivo. Avalio que em questão de tempo vai acontecer a união que tanto almejamos para que isso seja uma construção sólida e objetiva. Nosso trabalho caminha nesse sentido", ressalta Galf AC.

Clipe

No dia 14 de fevereiro, Gil Daltro e Galf AC disponibilizaram no YouTube o clipe da música 'Invade no Groove'. A música relata a dinâmica das Festas de Largo na cidade de Salvador. Com imagens captadas durante o 2 de Fevereiro (Dia de Iemanjá) pelo diretor Marcelo Ferreira, o videoclipe mostra os MC's em meio a festa popular que ocorre todos os anos na mesma data no bairro boêmio do Rio Vermelho.

"Cheiro de dendê, promoção de cerveja, nosso povo na rua rindo, dançando e se divertindo, mas atento também a violência urbana presente no nosso cotidiano. Quem frequenta sabe como é, e a idéia da música é mostrar isso pra quem não conhece numa batida que mistura pagodão com o trap", frisa Gil Daltro.

Combo

Vamos ter que esperar até dezembro para termos o combo completo com as nove músicas da parceria entre Gil Daltro e Galf. Até vamos consumido o som em gotículas, recheadas com som eletrizante e letras cheias de críticas e realidade.

As três músicas da parte 1 do projeto 'Vapor' estão disponíveis em um combo no YouTube.

