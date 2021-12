MC Rebecca lança clipe com Kevin O Chris e WC no Beat

A funkeira MC Rebecca lançou nesta quarta-feira, 11, a música "Repara", em parceria com Kevin O Chris e WC no Beat, também comandando os vocais. Na música, Rebecca fala de empoderamento feminino e Kevin complementa com o estilo festeiro. Já o rapper e produtor musical WC também entra no clima.

Os três artistas interagem entre si, no clipe gravado em Búzios (RJ), comandados pelas batidas do 150 BPM da música. No vídeo, Rebecca aparece com três poderosos looks e Kevin e WC aproveitam a festa e se divertem em ambientes diversos.

Assista o clipe abaixo:

