Mc Koringa lança música em parceria com Psirico

Na quarta-feira, 20, o cantor Mc Koringa lançou, em seu canal oficial no Youtube, a música "Taca, Taca", em parceria com a banda Psirico.

A canção, produzida pelo Dj Batutinha, traz uma mistura da energia do funk carioca com o swing do pagode baiano e tem refrão "chiclete".

O clipe da música, com direção de Map Style (que produziu o clipe "Beijinho no Ombro" da cantora Valeska Popozuda), já foi produzido e deverá ser divulgado nos próximos dias.

