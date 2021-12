MC Kevinho comanda festa 'Cê Acredita?' em Salvador neste domingo

O funkeiro MC Kevinho chega a capital baiana, neste domingo, 10, para comandar a festa "Cê Acredita". O evento, que acontece na Área Verde do Othon, em Ondina, também terá shows das bandas Parangolé, Duas Medidas e Papazoni.

Dono de sucessos como "Olha a Explosão" e "Encaixa", que tem partipação do cantor Léo Santana, Kevinho promete agitar o público com um repertório recheado de sucessos antigos e atuais. "O Grave Bater", "Rabiola" e "Tumbalatum" também não ficará de fora do set list.

Os ingressos para a festa já estão sendo vendidos na Ticketmix, lojas Pida e Line Bilheteria. O valor está entre R$ 60 e R$ 90.

