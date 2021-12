MC Guimê lança clipe com Neymar e Emicida

MC Guimê lançou, no domingo, 3, o clipe de "País do futebol", com imagens do jogador Neymar e participação do rapper Emicida. Até o início da tarde desta segunda-feira, 4, o clipe tinha quase 500 mil visualizações no YouTube.

Cheio de "discursos", o clipe tem falas sobre a discriminação a jovens pobres e negros. Emicida diz que a sociedade "empurra para baixo" essas pessoas e que é preciso contar a história delas.

Neymar diz que as pessoas encontram muitas barreiras, mas fala que é "preciso acreditar no sonho que a gente quer". Veja o vídeo:

