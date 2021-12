MC Gui sofre acidente de moto em São Paulo

O funkeiro MC Gui sofreu um acidente de moto nesta terça-feira, 13, em um condomínio quando voltava da sua casa de praia, em São Paulo.

Um vídeo publicado no Instagram mostra o cantor recebendo os primeiros socorros. Nesta quarta, 14, o artista se pronunciou em sua rede social para explicar o ocorrido e acalmar os fãs.

"A todos que estão preocupados e perguntando o que houve: Gente, primeiramente, estou bem e estável. Estava voltando para minha casa de praia em Riviera e acabei sofrendo um acidente no meio do caminho dentro do condominio, caindo e me machucando um pouco. Somente alguns ralados e cortes nada profundos. Agradeço a todos que estão se preocupando e mandando mensagem, já estou bem e aos cuidados de médicos. Jaja to indo pra casa pra descansar. Foi só um susto mesmo", comentou o cantor.

Confira o vídeo:

