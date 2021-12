Mayale Pitanga se apresenta neste sábado na Casa Preta

O cantor e compositor baiano Mayale Pitanga, estreia seu show "Planta do Pé", neste sábado, 18, a partir das 19h na Casa Preta, localizada no bairro Dois de Julho.

Através de canções autorais, Mayale contará situações e vivências próprias durante o show que terá as participações de Pedro de Rosa Morais, Eli Moreira e Mly Maile e Trevo. A abertura do evento ficará por conta da DJ Sica.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 10 na portaria do local ou por R$ 5 colocando o nome na lista através da página do evento no Facebook.

