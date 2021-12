A surfista Maya Gabeira não perdeu tempo para tietar o lendário campeão do surfe Kelly Slater gravando um vídeo dele tocando a música "Feelin' the Fellings", de autoria do próprio esportista. "Lançamento mundial da música 'Feelin' the Fellings' . A música é do Kelly Slater, Karina Zeviani e Pretinho da Serrinha. Meu querido amigo Rodrigo Cebrian dirigiu o clipe e tocou o baixo. Arrasaram." publicou Maya.

Slater aparece cantando e tocando violão ao lado da cantora brasileira Karina Zeviani, bastante conhecida fora do país, e do músico Pretinho da Serrinha. O lançamento mundial da canção foi na terça-feira, 16.

Assista o clipe da música

Da Redação Maya Gabeira registra música de Kelly Slater com brasileiros

