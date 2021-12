Matheus e Kauan lançam “Cerveja, Sal e Limão”

A dupla sertaneja Matheus e Kauan começou o ano com o lançamento de um single que promete ser sucesso. "Cerveja, Sal e Limão" fala sobre as dificuldades de um término de relacionamento. O vídeo da música foi feito na gravação de "Tem Moda Pra Tudo", sexto DVD da dupla.

O público ajudou na decisão sobre qual sucesso lançar primeiro. Os irmãos postaram partes de algumas músicas, e foram observando a reação dos fãs.

“Publicamos alguns trechos de músicas inéditas na nossa rede social para sentir o retorno da galera. Ficamos surpresos porque recebemos muitos pedidos dos nossos seguidores para lançarmos logo “Cerveja, Sal e Limão” e agora estamos atendendo a eles”, conta Kauan.

O DVD completo será lançado ainda no primeiro semestre de 2019. Com 13 músicas, o trabalho foi gravado no dia 04 de dezembro com as presenças de Marília Mendonça, Gusttavo Lima e da dulpa Jorge & Mateus.

adblock ativo