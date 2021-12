Matheus & Kauan anima primeiro Ensaio do Pirraça em janeiro

A dupla Matheus & Kauan retorna a capital baiana para comandar o primeiro Ensaio do Pirraça da temporada. O evento será realizado no terminal marítimo de Salvador no dia 5 de janeiro.

Matheus e Kauan começaram a cantar juntos, oficialmente, em 2011. De lá para cá, os irmãos goianos já lançaram quatro CD's e três DVD's. No último dia 24 de setembro, os dois gravaram mais um registro, chamado "Na Praia 2", ainda em processo de edição para lançamento.

O primeiro Ensaio do Pirraça abrirá os portões às 21h e, além de Matheus & Kauan, contará ainda com algumas participações a serem confirmadas. Os ingressos custam R$ 70 (meia), e estão a venda na Line Bilheteria e Balcão de Ingressos.

