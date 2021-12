Mateus Aleluia apresenta CD Fogueira Doce no palco principal do TCA

Foi o nascer do sol em Luanda, capital de Angola, que inspirou Mateus Aleluia a produzir Fogueira Doce, o segundo álbum de sua carreira. E é o lançamento deste trabalho que o cantor celebra nesta terça-feira, 8, às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA).

Mateus Aleluia é um compositor, cantor e instrumentista remanescente do grupo Os Tincoãs, que tinha como foco a mestiçagem artística cultural brasileira, ressaltando a cultura e história da África. Este fio condutor continua presente nas obras do artista.

No último dia 20, ele lançou Fogueira Doce nas plataformas online para download e streaming. As 12 faixas do disco cantam a experiência do artista quando viveu em Angola, de 1983 a 2003. Foi, inclusive, o nascer do sol da capital do país que o inspirou a produzir o Fogueira Doce. "É um fogo que não queima, só faz aquecer", explica Mateus sobre o nome do CD.

Paixão pela Bahia

Além de sua vivência no continente africano e da notória influência da cultura africana e do candomblé em suas composições, Mateus Aleluia não nega a importância e paixão pela Bahia, que também está presente em suas canções. Assim, o álbum, produzido por Alê Siqueira, é um verdadeiro casamento de culturas.

"Esse disco é um retrato da minha experiência em Angola, mas a cultura baiana sempre vai estar presente em tudo", diz o cantor, que é natural de Cachoeira. "Sou 100% Recôncavo. Tudo que aprendemos vem dos ensinamentos da Bahia", afirma, com orgulho.

A música foi o caminho encontrado por Mateus Aleluia para se expressar. "Pela música, eu me expresso de uma forma leve e prezo pela liberdade", diz.

Ao compor suas canções, ele se entrega à natureza e transmite, através das letras, sua própria filosofia de vida. "Minha visão de vida é viver e saber que a vida é soberana. Ela sabe o porquê de estarmos aqui, enquanto nós não sabemos", conclui.

No palco

Desde o início de abril, Mateus Aleluia está numa curta temporada de shows que marcaram o lançamento de Fogueira Doce em Brasília, São Paulo e, agora, em Salvador.

No palco, o artista estará acompanhado de sua banda, formada por Rodrigo Sestrem (rabeca e flauta), Vinícius Santos (flauta e sax), Nino Bezerra (contrabaixo), Dom Lúcio (bateria), Lucas Pereira (percussão) e Verônica Raquel (voz). Além disso, a apresentação ainda conta com as participações especiais de Rebeca Tárique, do maestro Ubiratan Marques e do próprio filho do artista, Mateus Aleluia Filho, que estará no trompete.

"Meus filhos estão em todos os trabalhos que faço, e é sempre uma celebração, é estar em estado de graça", diz Aleluia, que no CD conta com a participação dos dois filhos, Mateus e Fabiana Aleluia.

Apesar de ser o foco do show, o novo disco não será o único a fazer parte do repertório de hoje. Trabalhos anteriores, como o primeiro disco solo do cantor, Cinco Sentidos, também serão cantados para o público soteropolitano, além de releituras, apresentação de músicas nunca gravadas e uma homenagem aos Tincoãs.

Show Fogueira Doce / Hoje, às 20h / Sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), Campo Grande / R$ 40 e R$ 20

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

adblock ativo