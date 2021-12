Mart'nália e Russo Passapusso agitam Festival de Lençóis nesta sexta

Mart'nália e Russo Passapusso vão animar a 18ª edição do Festival de Lençóis nesta sexta-feira, 14, na Chapada Diamantina. A programação ainda vai contar com show de Délcio Luiz e Cidade Liberal.

O festival começou nesta quinta, 13, no ritmo de reggae de Lazzo Matumbi, que homenageou Roberto Carlos, cantando "Eu te amo" e "Sentado a beira do caminho". Durante mais de 2 horas de show, o repertório também contou com clássicos como "Do jeito que seu nego gosta", "Alegria da cidade" e "Me abraça, me beija".

O evento segue até sábado, 15. A expectativa é receber 10 mil pessoas durante todo evento.

Prevenção

O primeiro dia do festival também marcou o lançamento do Programa Bahia Sem Fogo 2016 e do livro "Unidades de Conservação da Bahia", que reúne fotos de Rui Rezende e Sérgio Cedraz de 14 regiões baianas.

De acordo com o secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, o programa prevê o monitoramento aéreo de focos de incêndios na Chapada Diamantina, região que sofre frequentemente com esse tipo de ação.

Um helicóptero será utilizado pelos bombeiros na identificação dos focos de incêndio e também no combate inicial.

