As primeiras datas da turnê da banda Maroon 5 pelo Nordeste em 2016 podem ter sido divulgadas nesta terça-feira, 11. Segundo o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar grandes apresentações no país, o grupo se apresenta em Salvador e Fortaleza nos dias 13 e 16 de março, respectivamente.

Primeiras datas de Maroon 5: 13/3 Salvador, 16/3 Fortaleza. — José Norberto Flesch (@jnflesch) 11 agosto 2015

Os shows fazem parte da divulgação do disco V. Os locais devem ser divulgados nos próximos meses.



Na agenda oficial da banda só estão confirmados os shows até dezembro deste ano. Ainda segundo o jornalista, a turnê será extensa, passando por quatro regiões do país. A última vez da banda no país foi em 2012.

Formada por Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Mickey Madden e Matt Flynn, a banda fez sucesso no mundo pop com hits como "Maps", "Sugar", "Moves Like Jagger" e "She Will Be Loved".



Ouça "Sugar":

Da Redação Maroon 5 pode fazer show em Salvador, diz jornalista

