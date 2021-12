Maroon 5 fará show em Salvador; ingressos à venda no dia 31

Fãs da banda norte-americana Maroon 5 já podem se programar para comprar os ingressos da turnê no Brasil. A venda de ingressos começa à 0h01 no dia 31 de agosto, segundo o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar shows internacionais no país.

Datas do Maroon 5 no Brasil já falei aqui. Venda abre dia 31/8. — José Norberto Flesch (@jnflesch) 24 agosto 2015

Em Salvador, o show será no dia 13 de março de 2016, no Parque de Exposições, com entradas que variam de R$ 100 a R$ 500. Esse último para curtir a festa no espaço Lounge VIP, com direito a open bar.

A classificação etária é a partir de 16 anos, mas quem tiver de 10 a 15 anos pode ir ao show acompanhado por um responsável. No espaço Lounge VIP a entrada é só para maiores de 18 anos.

Além da capital baiana, o grupo se apresentará em Porto Alegre (dia 9), Belo Horizonte (dia 11), Fortaleza (dia 16), São Paulo (dia 19) e Rio de Janeiro (dia 20). Recife e Brasília, que estavam na lista de possíveis locais que variam parte da turnê, ficaram de fora da lista.

Formada por Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Mickey Madden e Matt Flynn, a banda vem ao Brasil com a turnê do disco "V", com hits como "Sugar" e "Animals". A última vez da banda no país foi em 2012, em shows do disco "Overexposed".



Assista ao clipe de "Animals":

