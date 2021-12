Maroon 5 emociona os fãs em show inesquecível em Salvador

Com os cabelos platinados e arrancando gritos de uma plateia munida de celulares, o cantor Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, subiu neste domingo, 13, pontualmente às 20h, no grande palco montado no Parque de Exposições. Pela primeira vez o grupo americano tocou na capital baiana e emocionou uma audiência formada, na sua maioria, por jovens e adolescentes desacostumados a ver de perto atrações internacionais.



Acompanhado de Jesse Carmichael (teclado), PJ Morton (teclado), James Valentine (guitarra), Mickey Madden (baixo) e Matt Flynn (bateria), Adam Levine abriu o set list da noite com o sucesso Animals. Sem perder o fôlego engatou mais outros hits: One More Night, Stereo Hearts e Harder.

O jurado da versão americana do programa The Voice não deixou cair o nível de energia. Solos de guitarra também deram o tom da apresentação. Adam, inclusive, mostrou sua técnica além da voz, tocando um pouco do instrumento. As músicas This Love, Sunday Morning e Moves Like Jagger foram cantados quase em uníssono pelo público.

Dashboard Confessional abriu show do Maroon 5 (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

De camiseta preta, com suas tatuagens à mostra, Levine investiu nos seus conhecidos agudos e disse: "os melhores fãs no mundo estão aqui. Sem desrespeito aos outros lugares, mas o Brasil é demais".



Paixão

Esta é a quinta vez que os seis integrantes do grupo Maroon 5 passam pelo País. Salvador não foi incluída na lista de nenhuma das quatro turnês anteriores. Antes de aterrissar com o show do disco V (2014) em terras soteropolitanas, eles passaram por Porto Alegre e Belo Horizonte. Daqui seguem para Fortaleza, São Paulo e encerram o caminho nacional no Rio de Janeiro.

Maroon 5 não decepcionou o público baiano (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

As amigas Paula Britto, Luísa Ventin e Maria Fernanda Garcia decidiram de última hora que iriam para o show. Mesmo que a programação não tenha sido antecipada, a paixão pela banda é grande. Maria nem acreditava que veria os seis músicos de perto. "Nem dá para expressar a ansiedade. Sou fã deles há bastante tempo. Amo a música Sugar e estou louca para ouvi-los", contou a jovem de 16 anos.

