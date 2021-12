Maroon 5 agita Salvador neste domingo; ainda há ingressos

Cerca de 30 mil pessoas devem assistir à banda Maroon 5 no primeiro show em Salvador neste domingo, 13, com os portões do Parque de Exposições abrindo a partid das 17h. Ainda há ingressos para pista (R$ 280, inteira) e Lounge Vip Open Bar (R$ 500, valor único).

A partir das 18h, o grupo Dashboard Confessional abre o show da banda americana. Às 20 horas o Maroon 5 se apresenta em ​Salvador​, que​ é a terceira ​parada da banda nesta turnê. Da capital baiana seguem para Fortaleza​, onde se apresentam na terça, dia 15, no Marina Park Hotel.

A banda já vendeu quase 30 milhões de álbuns e 48 milhões de singles no mundo e todos seus laçamentos foram ouro e platina em mais de 35 países. Seu álbum mais recente estreou em #1 no TOP 200 da Billboard, com grande sucesso dos singles "Maps", "Animals" e "Sugar", todos atingindo #1 na parada Top 40.

Para evitar imprevistos, os fãs do Maroon 5 devem se programar e evitar os seguintes itens:

- ​Vasilhames, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem que, direta ou indiretamente, possam provocar ferimentos.

Objetos de vidro, plástico ou metal como perfumes e cosméticos.

- Substâncias tóxicas.

- Fogos de artifício e de estampido.

- Inflamáveis em geral.

- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo.

- Hastes de selfie.

- Guarda-chuvas de qualquer tamanho, papel em rolo, jornais, revistas, bandeiras e faixas com mastro.

- Capacetes de motos e similares.

- Correntes, cinturões.

- Alimentos e bebidas.

- Máquinas fotográficas profissionais que permitem a troca de lentes.

- Filmadoras.

- Roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

