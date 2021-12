Marisa Orth apresenta novo show em Salvador

A atriz Marisa Orth volta a Salvador com o espetáculo musical Romance Vol II em duas apresentações, no sábado, 27, e no domingo, 28, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O universo amoroso é o ingrediente principal do espetáculo, com temas como conquista, paquera e os altos e baixos dos relacionamentos.

"Fui coletando ao longo de vários anos canções que eu gostaria de cantar e percebi que todas tinham algo em comum: eram músicas dramáticas, que descrevem as diversas fases do romance. Foi assim que organizei o show, que tem três partes. Primeiro, a fase do ego, da conquista, em que estamos com tudo. Depois, a lama, quando tomamos na cabeça. E, no final, o amor verdadeiro. Por que tem que ter um final feliz, né?", explica a atriz.

adblock ativo