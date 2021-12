Marisa Monte fará show extra em Salvador

Devido ao sucesso da procura por ingressos para a apresentação de Marisa Monte na capital baiana no próximo dia 26, a cantora fará novo show no dia 27, às 19h.

A venda do novo lote de ingressos será aberta no próximo dia 13.



No show Marisa apresentará os sucessos de sua carreira, como "Beija Eu" e "Eu Sei", "Carnavália" e "Velha Infância" , entre outros.



Os preços das entradas variam de R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia) até R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia), para camarote.



SERVIÇO:



Show de Marisa Monte

Quando: 26 e 27 de novembro, às 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: plateia: R$ 130 (inteira)/ R$ 65 (meia) / camarote: R$ 260 (inteira)/ R$ 130 (meia)

