Mariposa Pop Blues recebe Victor Pedreira no sábado

União entre a boa música e a gastronomia conceituada. Esta é a proposta do Mariposa Pop Blues, que estreia neste sábado, 22, com show do cantor e compositor Victor Pedreira. O evento acontece no Restaurante Mariposa do Mundo Plaza, a partir das 19h.

Ao lado de Márcio Montargil e Thiago Ramalho, Victor vai apresentar um repertório baseado no seu recém-lançado álbum “Pedreira". As autorais "O Farol", “Partida”, “Aquilo que chamava amor” e “Sempre Aqui” são algumas das canções que vão fazer parte do show, além de releituras de sucessos de grandes artistas como Eric Clapton, John Mayer, Jimi Hendrix e Dave Matthews Band.

“Vamos misturar um pouco de pop rock com blues e pitadas de soul music. Tudo isso traduzido em uma linguagem organicamente brasileira”, comentou o artista.

Para a abertura do evento, o Mariposa vai receber os músicos Edu Nunez e Rodrigo Froes, do projeto “basico:duo”. Juntos, eles buscam recriar canções do universo pop com sonoridade alternativas, utilizando programações eletrônicas, loops e efeitos visuais.

No repertório, sucessos dos Beatles, Michael Jackson, Stevie Wonder, dentre outros. O couver artístico custa R$15.

