Mario Adnet faz conexão entre Tom Jobim e o jazz

Salvo engano - e os concertos populares da Osba - é raro Salvador receber um concerto de tão alto nível a preço tão camarada (R$ 30 e R$ 15). Por isso, cabe aos apreciadores do que de melhor a música popular brasileira já produziu lotar a sala principal do Teatro Castro Alves para o concerto Jobim Jazz.

Cria do violonista e arranjador carioca Mario Adnet (tio do humorista Marcelo), Jobim Jazz leva para a linguagem jazzística hits e lados B do Maestro Soberano como Wave, Samba do Avião, Surfboard, Mojave, Takatanga, Paulo Voo Livre e Polo Pony, entre outras músicas.

O concerto surgiu de dois álbuns gravados por Adnet: Jobim Jazz (2007) e Mais Jobim Jazz (2011). "Então o espetáculo traz músicas dos dois discos. O público vai ver o lado B de Jobim com uma sonoridade diferente do costumeiro", conta Mário, por telefone.

Para Adnet, este projeto faz uma espécie de conexão da obra de Jobim com o legado musical de outro gênio brasileiro, o maestro pernambucano Moacir Santos (1926-2006).

"Ao longo da carreira, Tom foi aproximando muito as cordas das flautas, trompas e demais sopros. Então eu tento fazer essa conexão do Jobim com a sonoridade do Moacir Santos, que trabalhava muito essa parte de sopros e com quem trabalhei por seis anos, algo que mudou minha vida e minha forma de olhar a música", reflete Mario.

"Ele (Moacir Santos) escrevia tão bem as ideias, sabe? A coisa da engrenagem, a base muito bem costurada. É coisa que não se vê muito na MPB, que, claro, oferece canções com belos arranjos", acredita.

"Mas essa máquina toda engrenada, com o baixo bem construído, e aí o que vem em cima fica tão bonito. Ninguém toca 'em cima do outro', tudo está em seu lugar. É essa visão que eu trago para esse trabalho com foco nos sopros", descreve.

Adnet vai mais longe e credita essa estética adotada por Santos - e também por Jobim, em sua fase mais tardia - à turma do West Coast Jazz, vertente surgida na Califórnia nos anos 1950, que tinha o saxofonista Gerry Mulligan como ponta de lança. "Eles tinham uma visão mais limpa e sintética do jazz. E o Moacir ouvia o Gerry por que era contratado por gente da elite carioca para transcrever os arranjos", conta o músico.

Ele conta que, quando Moacir morreu, em 2006, durante as gravações do CD Jobim Jazz, ele foi à casa de Paulo Jobim, filho de Tom, e colocou um álbum do Mulligan para tocar.

"Na quarta música, ele disse que lembrava que aquele foi o primeiro disco que botou na vitrola, em 1953 ou 54, quando tinha uns quatro anos. O disco era The Original Gerry Mulligan Tentet and Quartet (1953)", recorda-se Mario.

"Foi daí que Moacir tirou essa formação em tentet (formação com dez músicos). Quando vi isso, caiu a ficha. E Jobim ouviu esse disco de furar", afirma.

Desconstruindo Tinhorão

Feitas as conexões, não custa confrontá-las com as afirmações do renomado e ultra-polêmico crítico carioca José Ramos Tinhorão, de que a turma da bossa nova só fez plagiar o jazz norte-americano: "O Tinhorão é muito radical e infundado", defende Adnet.

"Através de Tom Jobim, aprendi a amar Villa-Lobos, Ravel, Debussy, Stravinski e Bach. E o próprio Tom homenageou esses autores. Todos os compositores são assim: Mozart amava Bach. A história evolutiva da música é a sucessão da admiração uns pelos outros. E todos fazem citações e homenagens a quem se admira", vê.

"O papo do Tinhorão é furado porque não existe música brasileira pura. O choro veio da Europa, ganhou um tempero africano e português e deu no chorinho brasileiro. Tudo é uma grande mistura. Não existe nada novo que não venha do velho", conclui Mario Adnet.

