Marina Lima volta ao palco do TCA para apresentar "No Osso"

A cantora Marina Lima está de volta a Salvador para apresentar No Osso, o primeiro show só com ela no palco em três décadas de carreira. O novo projeto, que traz a artista carioca em uma performance de voz e violão, está em cartaz, nesta sexta-feira, 15, às 21 horas, no Teatro Castro Alves (TCA).



A escolha pelo formato diferente do que está acostumada a apresentar nasceu como um retorno às origens. "Neste ano eu comecei a tocar violão diariamente, muito. E eu meio que voltei a ter contato com uma coisa que vem lá do começo. É uma essência minha. Resolvi mostrar para umas duas ou três pessoas muito exigentes que acharam lindo. Ai pensei: 'vai virar um show então'", explica.



"E resolvi batizar de No Osso porque não tem nenhum tipo de ornamentação ou algo mais. No palco, é só voz, violão e alma", acrescenta Marina.



Para o novo projeto, a cantora também resolveu renovar o set list. "Eu escolhi, na maioria, canções que nasceram do violão, apesar de ter colocado algumas canções de sucesso, conhecidas do grande público. Mas se trata de um repertório mais lúdico que eu não toco tanto nos meus outros shows", observa.



Estarão lá canções como It's Not Enough, Transas de Amor, Noite e Dia, Virgem, além das novas Partiu e Da Gávea.



Retorno ao TCA



A apresentação de No Osso, em Salvador, marca a volta de Marina Lima à Sala Principal do Teatro Castro Alves depois de sete anos. A cantora tinha feito um show no espaço em dezembro de 2007.



"Para mim vai ser uma honra depois de anos voltar a tocar lá. É um teatro lindo, que tem a ver com a minha história, com a história de Salvador. Tem uma acústica maravilhosa. Fiz grandes shows lá, como o Fullgás e O Chamado. Voltar àquele palco pra fazer voz e violão pra mim é motivo de muito orgulho", declara.



Além de seguir com o projeto No Osso, Marina está em fase de edição do documentário Chegando ao Clímax, filmado por Candé Salles, que acompanha momentos da vida dela durante quatro anos. O filme deve ser lançado no fim deste ano.

adblock ativo