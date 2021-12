Marina Lima apresenta hits e novas canções em Salvador

A exclamação logo depois do nome do show e o título do disco novo (Clímax) já dão boas pistas do tom da apresentação. Agora é ver ao vivo o que a carioca Marina Lima preparou para o público baiano em sua apresentação no Ciranda Café, Cultura e Artes (Rio Vermelho), às 22 horas desta quarta-feira, 22. Os ingressos custam R$ 200.

Marina se apresenta acompanhada de Alex Fonseca (bateria/programações/diretor), Edu Martins (baixo/teclados/vocal), e William Magalhães (teclados e vocal).

Repertório

O show, intitulado Marina Lima!, reúne sucessos e faixas recentes da cantora, como Não me Venha mais com Amor e a inédita Partiu. Dentre os hits que o público pode esperar no repertório, estão À Francesa, Pessoa, Uma Noite e 1/2. No setlist da noite, estão ainda sucessos como Fullgás e Nada por Mim.

As demais canções que Marina apresenta estão no disco Clímax, trabalho lançado por Marina no ano passado. O nome do disco, aliás, tem tudo a ver com o nome da cantora: Marina Correia Lima.

Marina assina como Marina C Lima, e apenas adicionou o X, que se refere a esportes radicais (que ela adora), para formar o título do disco. No CD, Marina Lima vai além de seus tradicionais papéis de cantora e compositora para assumir os arranjos das faixas de Clímax.

Apresentação

Marina esteve em Salvador pela última vez no ano passado, quando se apresentou na Concha Acústica. Para o Ciranda, Marina preparou um show mais íntimo, que tem como objetivo aproximá-la ainda mais de seu público baiano. "Muita gente aí me acompanha desde o início da carreira. Eu ia muito pra Salvador tocar", ela conta.

A artista diz que sua relação com a cidade começou quando tinha 20 anos, e chegou a passar dois carnavais aqui. "Tenho vários amigos em Salvador. Acho a cidade linda e as pessoas muito receptivas".

Ela conta que gosta de fazer shows para um público grande, mas que apresentações menores dão a oportunidade ao artista de estar mais perto da plateia. "A razão pela qual você começou a cantar era isso: uma conversa íntima com seu coração . E aí quando você canta pra menos gente, mostra mais intimidade", revela.

A cantora chega nesta terça, 21 - véspera do show - em Salvador. O ritual é repetido sempre que ela consegue conciliar na agenda: chegar antes para já ir criando laços com o lugar, e planejar melhor o que fará no palco. "Chego um dia antes e durmo no lugar. Já vou entrando em contato, e isso me inspira", diz.

adblock ativo