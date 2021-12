Marina De La Riva canta Caymmi no TCA

A cantora carioca Marina De La Riva se apresenta no palco principal do Teatro Castro Alves (TCA), às 21 horas, no dia 29 de janeiro (quinta-feira), com show em homenagem ao cantor e compositor baiano Dorival Caymmi (1914-2008).



Nesta apresentação especial para o público baiano, Marina De La Riva canta algumas das canções mais tradicionais de Caymmi, como "É Doce Morrer No Mar", "Acalanto" e "Vestido de Bolero", entre outras. O espetáculo é o primeiro do projeto Verão MPB.

adblock ativo