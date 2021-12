Marília Mendonça fala sobre gravidez e pressões na rede social; "Já sofri bem mais"

Presença confirmada na décima quarta edição do Salvador Fest, que acontece neste domingo, 15, a cantora sertaneja Marília Mendonça contou em entrevista ao Portal A TARDE, que já sofreu bastante por críticas nas redes sociais. Segundo a artista, que é considerada uma embaixadora da autoestima feminina, os fãs tiveram um grande papel na superação das críticas. "As pessoas não imaginam o quanto me ajudam também quando eu ouço que de alguma forma transformei a vida delas", afirmou.

Da tristeza causada na internet pelos chamados "haters", para a alegria da gestação, Marília, que espera seu primeiro filho, conta que está ansiosa para a chegada de Léo, fruto do relacionamento com o também cantor sertanejo Murilo Huff. "Esta é minha maior expectativa", conta.

Recentemente você disse em entrevista que não gosta de exposição na internet e criticou a ação de alguns “haters”. Estamos no mês de setembro, que faz alusão a prevenção ao suicídio e ao cuidado com a saúde mental, algo que passa também pela questão da rede social. Como você lida emocionalmente com as críticas e pressões geradas nas suas redes sociais?

Eu já sofri bem mais, ainda não consigo entender como as pessoas usam o tempo, que é precioso, para atacar, ofender, magoar, ferir e julgar. Hoje eu relevo, mas continuo sem entender. Nas minhas redes, eu tento mostrar que todos nós temos problemas e que, de algum modo, podemos superar!

Você descobriu que estava grávida durante a turnê “Todos os Cantos” e disse que ficou bem assustada no início. Hoje, com cinco meses gestando Léo, como você se sente? E a expectativa pelo nascimento do pequeno?

Um mãe, feliz, cheia de amor e dúvidas sobre o futuro do meu filho. Eu sou bem ansiosa então, imagine como eu fico, para ver o rostinho, sentir o cheirinho e me ver com ele nos braços, esta é minha maior expectativa.

Em homenagem a Léo, você escreveu uma música falando sobre a emoção da gravidez. Você pensa escrever mais músicas com menos “sofrência” e abrir mais o leque para esse tipo de amor ou foi algo específico?

A sofrência não para! Isso, vocês podem ter certeza. E o amor também não!

Devido a postagens realistas e motivacionais que está sempre fazendo, você é considerada uma das artistas embaixadoras da autoestima. Como lida com isso?

As pessoas não imaginam o quanto me ajudam também quando eu ouço que de alguma forma transformei a vida delas.

Você e seu namorado, o cantor e compositor Murilo Huff já gravaram uma música juntos. Pensam em fazer algo parecido novamente?

Talvez, nós priorizamos nossa vida privada, e cada um respeita a individualidade e trabalho do outro.

Você está com uma série documental prestes a ser lançada na próxima sexta-feira, 13. De que forma surgiu a ideia de fazer “Todos os Cantos”? Como foram as gravações? Pensa em investir em mais projetos do tipo?

Foi uma maneira de mostrar minha gratidão por tudo que as pessoas fazem por mim. Eu, literalmente, sonhei com o projeto. Claro que pensei em algo como voz e violão numa praça, mas as coisas foram mudando e tomando outra proporção. Bem intensas, e muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Foi tudo muito além do que eu imaginei, o olho no olho com o público é muito sensacional, eu me sentia abraçada com o olhar. A série vai mostrar isso, os bastidores! Sobre investir em outros projetos, penso em terminar este (risos), ainda faltam 30 capitais.

