Marília Mendonça e Wesley Safadão são os convidados do Baile da Santinha desta semana

O Baile da Santinha está a todo vapor. A festa tem mais uma edição nesta sexta-feira, 18, no Wet'n Wild, às 21h. Para o evento, o cantor Léo Santana convidou Mariana Fagundes, Marília Mendonça, Wesley Safadão e o DJ Cat Dealers, cada um fará um show completo.

Os ingressos da próxima edição do Baile da Santinha já estão à venda. A festa acontece sempre às sextas, até a primeira sexta de fevereiro, no dia 1º. A entrada pode ser adquirida no site Salvador Tickets.

