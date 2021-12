Marília Mendonça e Gabriel Diniz são anunciados para o Galinho 2019

Marcado para acontecer no dia 1º de junho, no Wet´n Wild, em Salvador, o "Galinho 2019" anunciou Marília Mendonça, Gabriel Diniz, Tayrone, Saia Rodada, Lambasaia e Thulio Milionário como atrações do evento, que terá início às 17h.

Os ingressos estão sendo vendidos através do site oficial 'O Galinho', nos balcões do Pida, localizados no Shopping Salvador e Piedade - e nos balcões de ingressos dos principais shoppings. Os preços variam entre R$45 (pista), R$100 (camarote Top) e R$140 (camarote Gold).

