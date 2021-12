Marília Mendonça divulga nova música nas redes sociais

A cantora Marília Mendonça usou as redes sociais para divulgar mais uma música que estará no repertório do seu novo DVD. Com um vídeo ela usou o instagram para apresentar "De quem é a culpa".

Marília grava no dia 8 de outubro em Manaus o segundo dvd da carreira. "Ontem gravamos todas as guias do novo DVD em Manaus dia 8 de outubro, e daqui a pouco vou soltar todas as musicas pra vocês aprenderem! Quero compartilhar tudinho pq esse dvd é de vocês! Essa você já conhece... ?￰゚マᄐ/ vídeo de @eric_oelke, toda descabelada, mas o que vale é a emoção ❤️... #dequeméaculpa", escreveu na legenda do vídeo.

Veja:



