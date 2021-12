Marilda Santanna faz show neste sábado

A cantora Marilda Santanna apresenta seu novo show, Qual é, baiana, neste sábado, 27, às 21 horas, na Praça Pedro Arcanjo, Pelourinho, em Salvador. A entrada é franca.

A intérprete, que se destaca pelo repertório de qualidade e apuro técnico, apresenta 18 canções de grandes compositores como Dorival Caymmi, Ivan Lins, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

A figura da baiana no imaginário brasileiro é o tema do show da cantora, que conta com convidados especiais como Letieres Leite, Claudia Cunha e Neto Costa.

Pesquisas - "Através de pesquisas iniciadas no mestrado em Artes Cênicas e aprofundadas há três anos, eu constatei que a maioria dos compositores que tratam deste tema têm afinidades no modo de ver a baiana", afirma.

E que afinidades seriam estas? "Entre as características presentes no discurso dos compositores, destaco a sensualidade, a etnicidade, a religiosidade, a culinária e a religiosidade", diz.

"Para encontrar a figura da baiana no imaginário pesquisei cerca de 250 músicas", acrescenta Marilda, que possui doutorado em Ciências Sociais.

Canções - O show é inspirado no CD homônimo, lançado no ano passado, com 10 faixas. A direção é de Luiz Asa Branca. Entre as canções, Roda Baiana (Ivan Lins e Vitor Martins), Lá Vem a Baiana (Dorival Caymmi), Pregão da Baiana (Denis Brean), Vestido de Prata (Jorge Alfredo), Toda Menina Baiana (Gilberto Gil), Cocada (Roque Ferreira) e O Que é Que a Baiana Tem? (Dorival Caymmi).

Para este show, Marilda convidou Letieres Leite para fazer os arranjos, inspirado em sua pesquisa com a Orkestra Rumpillezz na busca de uma sistematização das matrizes afro-baiana. Ele divide a assinatura dos arranjos com Luiz Asa Branca.

A banda que acompanha a cantora é formada por Marquinho de Carvalho (teclado), Luiz Asa Branca (violão), Giba Conceição (percussão), Israel Ramos (baixo), Robinson Cunha (bateria) e André Becker (sax e flautas). E mais: a artista aproveita para lançar seu site www.marildasantanna.com.br.

