Mariene de Castro volta com projeto Santo de Casa

Depois de dois anos, a cantora Mariene de Castro volta com o projeto Santo de Casa. O show acontecerá no dia 22 de fevereiro, às 19h, no Cais Dourado, e contará também com a participação especial de alguns convidados que serão revelados nas próximas semanas.

No repertório do show, Mariene promete fazer um passeio por toda sua carreira, além de músicas que já são conhecidas em sua voz e inéditas.

