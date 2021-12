Mariene de Castro volta aos palcos após maternidade

Após alguns meses de licença maternidade para cuidar da recém-chegada Maria, a cantora Mariene de Castro prepara sua volta aos palcos. E o retorno será em Salvador, dia 1º de setembro, no "Samba Gente", no qual também vão se apresentar o cantor Zeca Pagodinho e a banda Batifun.

"Esse show será especial em vários aspectos. Ser mãe novamente, retornar à Salvador, minha terra, cantando com Zeca, é uma grande alegria. Tudo isso me fez pensar muito. Ficar longe de casa me fez ver o que realmente é ser tabaroa, a saudade de tudo e todos...Agora volto mais tabaroa do que nunca!", disse Mariene, fazendo alusão

ao nome do último disco "Tabaroinha", que é o fio condutor do novo show.

Os ingressos para o Samba Gente custam R$ 50 (pista) e R$ 130 (camarote open bar) e podem ser comprados na Ticketmix, Balcões Pida e Agência Tritour (no Mundo Plaza).

