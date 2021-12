Mariene de Castro realiza "Samba na Concha" em maio

A cantora Mariene de Castro irá se apresentar na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 25 de maio, às 19h. Intitulado de "Samba na Concha", o show possui ingressos a partir de R$ 25, que estão à venda na bilheteria do TCA, SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista e site Ingresso Rápido.

Durante sua apresentação, Mariene irá reunir canções que marcaram sua carreira, incluindo os CDs "Abre Caminho" e "Colheita". Além dos sambas de Clara Nunes, samba de roda do Recôncavo, além de sucessos de Roque Ferreira e Walmir Lima.

adblock ativo