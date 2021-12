Mariene de Castro lança CD no TCA

Depois do sucesso de crítica e público, que lotou o Vivo Rio (Rio de Janeiro) e o espaço HSBC Brasil (São Paulo), chegou a vez de Salvador conferir o show de lançamento do CD "Colheita", de Mariene de Castro.



O show terá apresentação única no dia 11 de julho, às 21 horas, no Teatro Castro Alves. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado, 21, por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) das filas A a P; R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) das filas Q a Z6 e R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) das filas Z7 a Z11.

adblock ativo