Mariene de Castro faz o show Lindeza

Quando criança, ela ouvia Luiz Gonzaga com os avós. Cresceu, foi dançarina e se transformou na sambista Mariene de Castro, cuja voz de contralto e interpretação intensa já renderam comparações à francesa Edith Piaf.

Agora, a baiana coloca na mala referências e influências e aterrissa em Salvador com seu novo show, Lindeza, apresentado desta sexta-feira, 11, até domingo, 13, no palco do Cine-Teatro Sesc Casa do Comércio.

"É um show muito singelo e delicado e, ao mesmo, tempo muito profundo", reflete a cantora. O espetáculo, que já passou por outras capitais do País, conta com 18 canções que figuram no repertório sentimental de Mariene, além de músicas já consagradas em sua voz, como Amuleto de Sorte.

Na abertura, a artista brinda o público com sua versão de A Sinfonia da Paz, de Altay Veloso. A partir daí, figuram no repertório de Lindeza canções clássicas da MPB, ao lado de sambas de roda.

Ao longo de 1h30 de show, são apresentadas músicas como A Hora do Adeus, de Luiz Gonzaga, e Por Causa de Você, de Tom Jobim e Dolores Duran, e um pout pourri que homenageia o Nordeste. "São músicas que me influenciaram, que fizeram parte da minha vida em algum momento, e esse repertório fala disso", explica.

O conceito do espetáculo musical é determinado pela canção inédita Eu Quero Ir Com Você, de Flávia Wenceslau. De acordo com Mariene, a música ("No caminho que a vida tem razão / No carinho que vem da tua mão / Eu quero ir com você"), que nasceu no projeto Eu Vim da Bahia, condensa o sentido do novo trabalho.

Raízes

Ao lado de Mariene de Castro, o percussionista Marco Lobo e o pianista Rafael Vernet compõem o time de Lindeza. Essa é a segunda vez que eles se reúnem - a parceria entre os músicos começou durante o projeto Eu Vim da Bahia.

"Eu e Marquinhos, a gente já se conhece há muitos anos. Ele me convidou para fazer um projeto com ele, o Eu Vim da Bahia, e a gente teve a ideia de fazer o Lindeza, que é um pouco fruto do Eu Vim da Bahia", afirma a cantora.

Vestida de banco, Mariene sobe ao palco também para ressaltar suas raízes. Além de cantar o que lhe é referência, a baiana mergulha em sua crença e origens. "A gente fala disso tudo. Da minha fé, das coisas que eu acredito, da minha maternidade. Tudo isso vem no show", pontua.

Com 15 anos de carreira, Mariene de Castro teve seu primeiro disco, Abre Caminho, de 2004, como vencedor do Prêmio Braskem de Música. Com o CD e DVD Ser de Luz, de 2012, mergulhou na obra de Clara Nunes. Elogiada, a baiana firma seu nome enquanto intérprete de samba. "Eu sempre fui muito pé no chão porque não me deslumbrei com as coisas", ressalta. "Acho que é assim que tem que ser".

No palco, com figurinos característicos e muitos gestos, Mariene não se despe de suas crenças. "Minha fé e a religião vêm junto com meu discurso, com aquilo que eu represento", diz a artista, cujo canto por vezes ressalta as religiões de matriz africana. "É algo que está muito em mim, e vem no ritmo, na filosofia, no sentimento, e vai para o palco junto comigo. Eu sou aquilo tudo".

Para o futuro, Mariene destaca que Lindeza segue em turnê. Dessa vez, com data marcada para o segundo semestre de 2016, rumo ao exterior.

adblock ativo