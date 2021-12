Mariene de Castro convida Almério e Cortejo Afro para show

A cantora Mariene de Castro se apresenta novamente nesta sexta-feira, 8, dando sequência ao projeto Santo de Casa. O evento, que é realizado no Espaço Cultural da Barroquinha, às 18h, terá como convidados o Cortejo Afro e o cantor pernambucano Almério.

O projeto de Mariene conta também com uma ação do Clube dos Caretas, antigo trabalho da artista plástica Lu Muller, que irá receber o público. No local também terá os quitutes do restaurante Dona Mariquita.

A abertura da noite contará com um ato ecumênico composto por líderes religiosos diversos. Essa edição comemora o retorno de Santo de Casa a Salvador, após sete anos. O evento será realizado também nos dias 22 de fevereiro e 8 de março, com abertura dos portões, às 18h.

