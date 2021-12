Mariene de Castro apresenta show "Lindeza"

A cantora Mariene de Castro vai apresentar o show "Lindeza", na sexta-feira, 26 , na Sala principal do Teatro Castro Alves, em Salvador. O evento começa às 21h.

No show, a artista vai cantar músicas que fazem parte de sua memória afetiva, e que de alguma forma, estiveram presentes em sua trajetória nesses quinze anos de carreira.

Mariene vai trazer um repertório composto por clássicos da música popular brasileira e sambas de roda: Amuleto de Sorte" de Nelson Rufino e "Abre Caminho" de Roque Ferreira, Mariene de Castro e Jota Veloso.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, no SAC do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site www.ingressorapido.com.br

SERVIÇO

MARIENE DE CASTRO - SHOW LINDEZA

Data: 26 de agosto - sexta

Horário: 21h

Local: Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho s/n - Campo Grande - Salvador-Bahia)

Ingressos:

Filas A a P - R$100,00(inteira) e R$50,00(meia)

Filas Q a Z6 - R$80,00(inteira) e R$40,00(meia)

Filas Z7 a Z11 - R$60,00(inteira) e R$30,00(meia)

