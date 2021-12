Mariella Santiago se apresenta nesta quinta no Rio Vermelho

O Solar Gastronomia Rio Vermelho, recebe nesta quinta-feira, 3, a partir das 20h30, “Nouvelle Vague”, o show da cantora baiana Mariella Santiago. O espetáculo é todo baseado em canções brasileiras e bossas que ganharam versões em inglês e francês, a exemplo de “Águas de Março” e “Eu sei que vou te amar” de Tom Jobim. Também farão parte do repertório faixas do LP “O som brasileiro de Sarah Vaughan” (1978), onde a artista mistura o jazz a música popular brasileira.

Durante a apresentação a cantora estará acompanhada por Ângelo Santiago (contrabaixo), Tito Cerejo (guitarra) e Gilberto Santiago (bateria). Com entrada a R$ 15 que deverá ser paga no local, será uma noite para desfrutar do melhor da música brasileira e internacional.

adblock ativo