Mariella Santiago recebe Pepeu Gomes em último show no MAM

A cantora Mariella Santiago irá receber Pepeu Gomes no último ensaio da sua temporada de shows no Museu de Arte Moderna (MAM). A edição de encerramento do Encontros de Verão acontece neste domingo, 23, às 18h, e ainda terá convidados nas áreas de artes visuais e da gastronomia.

Além do guitarrista Pepeu Gomes, também participam da noite Lazzo Matumbi, o Coletivo Nossos Baianos e Luiz Galvão, Tuzé de Abreu e o guitarrista Cassio Nobre.

Mariella Santiago também recebe a chef Angélica Moreira (Ajeum da Diáspora), além de artistas visuais que farão projeções durante os shows, com direção artística da cantora e de Paula Carneiro Dias.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e estão à venda na loja Midialouca, do Rio Vermelho.

