Mariella Santiago recebe Maria Alcina em projeto de verão

A cantora Mariella Santiago vai apresentar mais uma edição do projeto Encontros de Verão. Na sexta-feira, 6, ás 19h, a convidada especial é Maria Alcina, que despontou na década de 1970 ao interpretar "Fio Maravilha" (Jorge Ben Jor) durante o Festival Internacional da Canção. O cantor Ninha, ex-Timbalada, também vai se apresentar na festa, que acontece no Museu de Arte da Bahia.

A edição deste ano, a terceira, terá mais um vez video-cenário da VJ Paula Carneiro Dias, com obras de sua autoria e de outros artistas baianos do audiovisual e das artes visuais - como Caetano Brito que assina o videomapping, projetando as imagens no casarão histórico do museu.

adblock ativo