Mariella Santiago lança novo single no MAM

A partir deste domingo, 13, a cantora Mariella Santiago se apresenta, todos os domingos de janeiro, a partir das 19 horas, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). No projeto Encontros de Verão com Mariella & Convidados, que mistura música, artes visuais e gastronomia, a artista aproveita para lançar o single Ella, do seu novo disco homônimo.

Até o fim da temporada, Mariella recebe convidados como Chico César, Marcia Castro, Gabi Guedes, Galvão, Paulinho Boca, Juliana Ribeiro, Laila Rosa, Rafael Pondé, Bemba Trio, entre outros.

O evento ainda conta com discotecagem do Sistema Kalakuta, DJ Riffs e DJ Maira. Os ingressos custam R$ 16 e R$ 8.

