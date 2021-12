Mariella Santiago grava DVD no TCA nesta quarta

Mariella Santiago tem motivo de sobra para comemorar. Vencedora do Edital Natura Musical 2015, a cantora e compositora grava nesta quarta-feira, 22, no Teatro Castro Alves o seu DVD Ella é do Brasil, com participação especial de Chico César na música Calunga Exuberante.

O show é baseado em 11 das 15 faixas do seu segundo álbum, Ella, além de ter outras cinco canções: três releituras e duas inéditas. De Jorge Mautner, Anjo Infernal; de Caetano Veloso, Bahia, Minha Preta, e, de Itamar Assumpção, Coração Absurdo. Sobre as escolhas ela diz que a música não pode ser muito conhecida e tem que tocar o intérprete.

No palco, Mariella está acompanhada de Ângelo Santiago (contrabaixo), Gilberto Santiago (bateria), Isaías Rabelo (piano e teclados), Márcio Pereira (guitarra), Ricardo Dórea (percussão) e Morgana Dávila (vocal).

Após a estreia de um espetáculo completamente seu no TCA (ela só havia se apresentado ali em eventos especiais), Mariella entra em turnê pelo Brasil, passando pelos teatros de quatro cidades: Feira de Santana, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro.

Isso porque o show é multimídia (com vídeos editados por Caetano Brito e ilustrações de Pascal Heranval), uma parceria de criação com Pico Garcez, que assina a direção do DVD.

"Funciona como um cenário que se move e interage, que junto com a iluminação forma o cenário propriamente dito. Quando eu digo que é multimídia é porque é realmente diferente de a gente criar uma tela no fundo e ter o show acontecendo na frente. Foi uma conversa entre os artistas todos que participam, vendo para cada música que imagem a gente pode usar", explica Mariella.

A escolha do título do DVD tem relação com a sonoridade do Ella, mais pop do que seu trabalho anterior (Mariella, 2002). "O primeiro disco é esse momento do artista, em que a gente quer mostrar tudo o que já fez, então a gente é bastante heterogêneo. O segundo já é um outro momento, em que minha verve de composição está mais firme. É uma identidade mais precisa. E que se afirma por uma veia que é mais pop, porque sempre foi muito importante pra mim a questão da comunicação. Não necessariamente porque ele se copia, mas porque é característica do pop primar pela comunicação, que com poucos elementos já sintetiza o que o artista quer dizer", analisa.

Além disso, desde o início de sua carreira Mariella fazia shows em Salvador e no exterior - o caminho inverso para um artista brasileiro. É a primeira vez que ela sai em turnê pelo país. "Sempre tive essa vontade louca de viajar pelo Brasil, quero descer mais pro Nordeste, Norte... Estou nessa expectativa. Afinal de contas, Ella é do Brasil", comenta.

