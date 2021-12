Mariella Santiago canta com Riachão no Circuito Música Bahia

Quando fala-se em homenagem ao samba, é possível imaginar uma diversidade imensa de sonoridades. Isso porque é um ritmo que foi se misturando a vários outros e hoje caracteriza a mistura do povo brasileiro: samba regional, samba-reggae, samba-rock, samba-funk.

Levando todos esses subgêneros na bagagem, a cantora Mariella Santiago sobe ao palco da Caixa Cultural hoje, às 20h, no primeiro dia de uma curta temporada que vai até domingo, promovida pelo Circuito Música Bahia.



O projeto reúne cantoras que vêm se destacando na cena musical baiana, em encontros com grandes artistas da música brasileira, provocando experimentações sonoras. O convidado de hoje é o mestre o mestre Riachão, que canta três faixas com Mariella.



"Riachão é uma enciclopédia da música baiana e brasileira. Ele leva a gente pra um passeio através de várias épocas e, ao mesmo tempo, também se mantém atual. Tem a capacidade de fazer essa ponte entre o antigo e o contemporâneo", considera a cantora.

Repertório



Com seus mais de 90 anos, o sambista ainda guarda a malandragem, a ginga e o ritmo nos pés e continua compondo, cantando e reverenciando a Bahia em suas canções. A participação no show vai priorizar seus grandes sucessos, como Cada Macaco no Seu Galho e Vá Morar com o Diabo, sem deixar de fora alguma composição do seu novo CD, Mundão de Ouro.



Já Mariella vai mostrar para o público seu mais recente show, Ella, que também dá nome ao seu segundo álbum, previsto para ser lançado em setembro. Reunindo sambas autorais e canções garimpadas, ela propõe uma baianidade plural inserida na nova MPB, com referências da música afrobrasileira, bossa nova e jazz.

Entre as canções selecionadas para o repertório estão Danado na Cor, de sua autoria, o samba funk Barato Total, de Gilberto Gil, Sem Compromisso, de Geraldo Pereira, Personagem, de Arto Lindsay, e Foguete Particular, de Batatinha.

Performance no palco



Para a intérprete, Ella é resultado de um trabalho em grupo nos palcos. "É um disco de estúdio, mas que nasceu da experiência da banda nos shows. Acabaram ficando as composições que comunicam mais com o público", disse.



Tendo tido experiências com intervenções de arte contemporânea, Mariella vê a atuação no palco como uma performance. "É um momento em que tudo pode acontecer", conclui.

