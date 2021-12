Mariella Santiago abre temporada de shows no MAM

Artes visuais, gastronomia e muita música. Estes são os destaques do projeto Mariella no MAM, que acontece a partir do dia 13 de janeiro, sempre aos domingos, no Museu de Arte Moderna da Bahia. A temporada de shows, que segue até o dia 27, vai reunir grandes nomes da música baiana e brasileira em diferentes estilos.

No primeiro dia de shows, a cantora Mariella Santiago, anfitriã do projeto, lança o single ELLA, faixa homônima de seu novo disco. Para os Encontros de Verão com Mariella & Convidados já estão confirmados os cantores Chico César, Marcia Castro, Gabi Guedes (Rumpilezz), Mateus Aleluia, Galvão (Novos Baianos), Paulinho Boca de Cantor, Juliana Ribeiro, Laila Rosa, Rafael Pondé e Bemba Trio.

Além destas participações, o público poderá curtir a discotecagem do Sistema Kalakuta, DJ Riffs e DJ Maira. Novos talentos locais, como a acordeonista Lívia Matos e a violinista e cantora Laila Rosa, vão mostrar seus trabalhos durante o projeto.

A programação completa por dia ainda será divulgada e pode ser acessada no site da cantora (https://mariellanomam.wordpress.com/).

Menu especial - Além da programação musical, o evento conta com intervenções artísticas, como videoarte e literatura, destaca a gastronomia contemporânea, com um menu especial e criações de chefs renomados da culinária baiana a cada edição.

Os ingressos custam R$ 16 e R$ 8 e podem ser adquiridos no dia do evento ou, antecipadamente, na loja Midialouca, no Rio Vermelho.

