Mariana Fagundes fala sobre carreira e participação no Baile da Santinha

A cantora sertaneja, Mariana Fagundes, será umas das atrações na segunda edição do 'Baile da Santinha Verão Salvador' nesta sexta-feira, 18. Ela será a primeira atração da noite, iniciando às 21h. A cantora que já é sucesso no sudeste do país e também conhecida em Salvador, trará no seu repertório grandes sucessos da sua carreira e músicas também conhecidas popularmente.

Mariana fez shows no São João da capital, ano passado, no Pelourinho e em Paripe, mas esse é o seu primeiro grande show e ela promete agitar a galera. "Minha expectativa é agradar o público, fazer um show maravilhoso para todos saírem falando bem, eu quero chegar e fazer a diferença, eu sei que o Baile da Santinha como é muito grande, ele pode me ajudar", relatou.

No repertório, ela vai apresentar os singles autorais, 'Simbora Beber' com 23 milhões de visualizações no Youtube, 'Só Você Não Vê', 'Tô Ficando Louca', além de regravações de músicas de outros artistas.

A artista que é do Mato Grosso do Sul revelou como começou sua paixão pela Bahia. "Minha mãe desde criança sempre falou em conhecer a Bahia, e eu cresci com isso na cabeça, faz dois anos que eu conheço e foi amor a primeira vista", afirmou.

Além disso, a sertaneja acrescentou que já passou por vários estados brasileiros, mas o povo baiano tem o diferencial, tem o 'borogodó". "O público daqui é muito especial e animado. Já cantei em outras cidades e na Bahia quando peço para o povo pular o povo pula, as vezes nem precisa pedir", apontou.

Centrada na música, Mariana afirmou que está vindo música nova, 'Armário Bambo' esse ano, e também o DVD, que ela espera ter a participação da sua musa inspiradora, Ivete Sangalo. Outras participações que ela também não descarta é a de Marília Mendonça, mas já adiantou participação de Leo Santana, Maiara e Maraisa e Ferrugem.

Vida amorosa

A cantora já conquistou o coração de um baiano e namorou durante um ano, atualmente a artista está solteira e focada na sua carreira artística.

